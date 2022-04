RIVAROLO. “Il rendiconto di gestione è un documento tecnico, non c’è nulla di politico”. Inaugura così l’assessore al bilancio Francesco Diemoz la discussione sul rendiconto di gestione 2021 al consiglio comunale di giovedì 28 aprile.

Poi ne elogia le caratteristiche: ampio avanzo di amministrazione, recupero dell’evaso, pressione tributaria rimasta la stessa. “Il Comune è stato virtuoso” aggiunge a un certo punto. Dunque quel documento certifica che le scelte politiche (ancor prima che tecniche) dell’amministrazione sono state ottime.