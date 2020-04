Pace fatta tra Rivarolo e Rivara dopo le polemiche sul comunicato stampa diffuso dal sindaco Roberto Andriollo che invitava i concittadini a non recarsi a Rivarolo per fare la spesa « in quanto nella città risultano presenti molti casi positivi al Covid-19».





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti