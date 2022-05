RIVAROLO. “Nell’incontro di mercoledì 4 maggio 2022 – scrive il comitato rivarolese Non bruciamoci il futuro – presso il Comune di Rivarolo, con la società ENGIE si è

raggiunta un’intesa finalizzata a incrementare il controllo ambientale basato su due punti: dal mese di luglio verrà istallato un rilevatore in continuo dell’acido cloridrico (HCL) presente nei fumi che escono dal camino. Pertanto, oltre ai parametri monitorati in continuo dallo SME (Polveri, COx, NOx, SOx, Cot) e previsti dall’autorizzazione, viene aggiunto il monitoraggio continuo dell’HCL che rivela direttamente la bontà del combustibile utilizzato. In pratica la concentrazione di HCL risulterà [...]





