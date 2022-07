RIVAROLO. Ci sono due dati di partenza nella vita politica rivarolese, che le minoranze consiliari di questa legislatura hanno da sempre evidenziato a più riprese.

In primis, a Rivarolo funziona che le cose vengono fatte in Giunta e, quando devono passare per il Consiglio, non resta che farle approvare dalla maggioranza. Quello che dice o pensa la minoranza importa poco, il confronto non è previsto.

L’ultimo caso eclatante è stato quello della manifestazione di disaccordo della Giunta rivarolese col Ddl regionale “Allontanamento zero”. Il disaccordo era stato formalizzato da una delibera di Giunta, e per arrivare [...]