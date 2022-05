RIVAROLO. Venerdì 13 maggio ha testimoniato in aula a Ivrea Roberto Zaccaria, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Rivarolo, nel contesto del processo per la morte per annegamento dell’operaio favriese Guido Zabena, rimasto intrappolato con la sua auto nel sottopasso allagato la notte tra il 2 e il 3 luglio 2018.

“Avevamo concluso l’intervento sul tetto di una casa in corso Torino dove ci erano state segnalate delle infiltrazioni d’acqua, dopodiché stavamo raggiungendo via Buonarroti per intervenire su una cantina come segnalatoci dalla centrale operativa del 115 – ha raccontato Zaccaria -. Tra [...]