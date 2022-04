RIVAROLO. Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 marzo è mancato Livio Goletto, storico insegnante e politico rivarolese conosciuto sul territorio per la sua pluridecennale attività. Aveva settant’anni ed era ma- lato di tumore. Le esequie si sono svolte al cimitero di Rivarolo venerdì pomeriggio.

Goletto era conosciuto per essere completamente dedito al suo mestiere di insegnante, una passione che l’aveva portato a diventare anche dirigente scolastico. In realtà la sua carriera cominciò anni fa, come insegnante di scuola elementare ai Mastri.

Poi il passaggio a dirigente scolastico, un ruolo [...]