RIVAROLO. Lunedì 25 aprile si sono ritrovati in via Ivrea a Rivarolo l’amministrazione comunale, l’Anpi e tutte le associazioni rivarolesi per celebrare la Liberazione dal nazifascismo. Come primo atto della celebrazione è stata posta la corona d’alloro sotto alla lapide dedicata ai caduti di tutte le guerre.

Il presidio si è poi fatto corteo, e ha raggiunto il centro cittadino, nello specifico il monumento dedicato ai caduti. Lì , il sindaco Alberto Rostagno ha portato i saluti istituzionali della Città. “Dobbiamo ricordare soprattutto gli eroi di cui ci si è dimenticati” ha detto parlando dei [...]