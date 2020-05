RIVAROLO. In tempo di Coronavirus le lezioni di danza sono online

CORONAVIRUS. L’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo ha atteso con grande trepidazione la “FASE 2” prevista dal Governo per la riapertura graduale delle attività. Nel frattempo ha dedicato i quasi 2 mesi di chiusura per lavorare ad una accurata sperimentazione di tutte quelle attività che più la preoccupavano: le attività di movimento. Pur avendo iniziato da subito le lezioni a distanza di musica, canto e poi aver proseguito con i corsi collettivi di teoria e, per finire, anche di musica d’insieme e d’orchestra, il grande timore delle lezioni online di danza è sempre stato legato alla qualità del servizio e, soprattutto, ai criteri di sicurezza per un’attività che è principalmente di movimento a differenza di tutte le altre a carattere musicale più statico. «Verificando dunque che la riapertura graduale di tutte le attività a livello nazionale sarà molto lunga e tortuosa soprattutto per garantire le norme previste in materia di divieti sui contatti fisici – comunicano dal Liceo Musicale – siamo lieti di presentare un calendario di stage nei sabati del 9, 16 e 23 maggio e, soprattutto, una specifica calendarizzazione dei corsi settimanali da realizzarsi restando nella sicurezza della propria casa».

Gli insegnanti che hanno aderito a questo progetto hanno lavorato con molta attenzione ai dettagli in materia di sicurezza e non lasceranno mai gli allievi da soli ad assistere passivamente a lezioni registrate. Saranno dunque incontri di gruppo con l’assistenza online dei rispettivi preparatori. Per questo motivo saranno organizzati in modo attento gruppi di numero idoneo al fine di garantire la completa assistenza in tempo reale. Allo stesso modo il direttivo delle associazioni Liceo Musicale di Rivarolo e Music DaTe a.s.d. ha voluto dapprima sincerarsi di poter mantenere la copertura assicurativa anche per i partecipanti a distanza. I singoli preparatori valuteranno dunque a priori le adeguate condizioni di sicurezza all’interno dei propri spazi domestici rivolti alle diverse attività previste. Il lavoro che ha portato a questa serie di proposte è un’alternativa a quanto si può svolgere in presenza nei locali sede dei corsi che attualmente risultano ancora impossibilitati alla riapertura a seguito della dovuta ordinanza comunale datata 8 marzo 2020. E’ comunque un progetto di cui le associazioni vanno molto fiere in quanto frutto di un’analisi molto attenta da parte di un gruppo di lavoro che non ha mai smesso di pensare al bene dei propri associati in funzione di un futuro ancora molto incerto che, sicuramente, cambierà le abitudini e le modalità di vita quotidiana di tutti. Le iscrizioni ai nuovi corsi sono aperte a partire dal 30 aprile. Per info scrivere a direzionedanza@liceomusicalerivarolo.it

Commenti