RIVAROLO. Sono scesi in piazza a centinaia ieri sera a Rivarolo per manifestare contro la guerra in ucraina. La folla di canavesani si è riversata nel parco Spazio Elementare (area ex scuole elementari) assieme ai politici locali e alle associazioni.

Presenti anche tantissimi ragazzi delle scuole del territorio. Non sono mancati gli ucraini che da anni vivono in Canavese e che hanno raccontato la loro esperienza di lontanaza dalla loro Nazione, così tormentata dalla guerra in questi ultimi giorni.