RIVAROLO. Gli studenti dell’I.I.S. Aldo Moro si sono ritrovati oggi, dalle ore 12 alle ore 14, per un sit-in con cui hanno voluto lanciare un messaggio di pace che contrasti col clima di guerra che si respira in Europa dell’est. Il giorno prima, annunciando l’iniziativa, i rappresentanti di istituto avevano dichiarato: “Si tratta di un atto che nasce dal senso di repulsione che proviamo di fronte al conflitto, pertanto l’Isitituto prende posizione e dichiara il pieno ripudio della guerra, in armonia con il dettato costituzionale”.

Per poter garantire la partecipazione di tutti e al contempo [...]