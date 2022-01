RIVAROLO CANAVESE. Claudio Leone, consigliere regionale ed ex assessore della Giunta Rostagno dal 2014 al 2019, ha espresso la sua vicinanza al ciclista colombiano Egan Bernal, vittima di un brutto incidente avvenuto il 24 gennaio in Colombia durante una sessione di allenamento.

Secondo le ricostruzioni, Bernal sarebbe finito contro un bus che si era fermato a bordo strada per far scendere un passeggero. Il ciclista è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni.