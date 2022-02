RIVAROLO. Per l’anno formativo 2021/2022, l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo ha previsto una serie di uscite didattiche come approfondimento delle tematiche svolte dai corsi di storia della musica e di musica d’insieme.

Domenica 20 febbraio ha avuto l’onore di assistere ad uno dei concerti della rassegna “Gli Accordi rivelati” organizzata dall’associazione “Il Timbro” sotto la direzione artistica di Stefano Musso presso il Teatro Giacosa di Ivrea.

Un concerto presentato dal Maestro Antonio Valentino, docente di musica da camera presso il Conservatorio G. Verdi di Torino e tenuto dal trio Debussy: un trio da camera tutto piemontese formato al violino da Piergiorgio Rosso, al violoncello da Francesca Gosio e al pianoforte dallo stesso Antonio Valentino.

Una serata molto emozionante che ha fatto scoprire ad un gruppo di allievi proveniente dalle classi della sezione di musica classica dell’associazione Rivarolese la splendida cornice del Teatro Giacosa: gioiello di architettura e cultura eporediese.

Il concerto ha visto l’esecuzione di musiche di Joseph Haydn, Robert Schumann e Johannes Brahms con quell’eleganza e maestria d’insieme che solo il trio Debussy è in grado di proporre a seguito dell’esperienza pluridecennale di attività concertistica anche a livello internazionale.

Il giovane pubblico proveniente da Rivarolo ha potuto confrontarsi anche direttamente con gli artisti e con gli organizzatori della rassegna nel dopo concerto assaporando un’atmosfera familiare a testimonianza di come la cultura sia in grado di unire età e passioni differenti nel minimo comune denominatore della qualità dell’Arte.

I ringraziamenti per la splendida opportunità devono essere indirizzati in primo luogo al direttore artistico della rassegna il pianista Stefano Musso dal quale è partito l’invito e, in qualche misura, legato affettivamente alla scuola Rivarolese per i trascorsi di formazione musicale in qualità di vincitore di una delle edizioni del Concorso per Giovani Talenti Città di Rivarolo.; in secondo luogo alla musicologa Alice Fumero, curatrice delle note di sala dello stesso concerto e collaboratrice dell’associazione Rivarolese per i seminari di approfondimento storico.

