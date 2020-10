RIVAROLO. Il cuore della cultura non smette di pulsare

Nonostante il periodo di lock down, nonostante il trasloco estivo della sede dei corsi dell’associazione Liceo Musicale di Rivarolo, nonostante le difficoltà relative all’incertezza della ripresa, gli allievi dell’istituto rivarolese non si sono mai persi d’animo ed anzi si sono impegnati con tutte [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti