RIVAROLO. “Sono contento di portare in consiglio comunale questo bilancio” esulta in consiglio comunale l’assessore e vicesidaco Francesco Diemoz. Ed è contento perché, dice, “non abbiamo aumentato le tasse, anche se l’anno scorso abbiamo speso 250mila euro in più di spese per l’energia”.

Tutte spese, queste, che il Comune intende affrontare ricorrendo all’avanzo di bilancio, che consentirebbe un buon margine di manovra. Ma le opposizioni non sono convinte. Se è vero che le tasse non sono state aumentate, non sono state neanche abbassate, e in un’opposizione formata da due gruppi [...]