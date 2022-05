RIVAROLO. Lo scorso 4 maggio è stata approvata in Giunta la contabilità finale dei lavori di potatura per l’autunno 2021 e l’inverno 2022. Il conto finale dei lavori è di 40mila 874 euro.

In consiglio comunale

Della gestione del verde pubblico si era parlato durante lo scorso consiglio comunale, e questo aveva acceso gli animi tra le opposizioni. Per l’occasione, il sindaco Alberto Rostagno aveva chiarito: “Ci siamo affidati a un consulente per la potatura delle piante e abbiamo operato su quelle che erano malate”. Si riferiva agli alberi di viale Berrone. Epperò per l’opposizione consiliare, [...]