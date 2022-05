RIVAROLO. L’ultima sentenza del Tar rispetto al centro Body Care, emessa a inizio marzo, annullava l’ordinanza con cui il Comune di Rivarolo intendeva cessare la presunta “attività abusiva di palestra” nel centro benessere.

Il centro era dunque a norma, non c’era nessuna palestra, bensì un’attività di personal training. Ciononostante, la sentenza del Tar lasciava immutata la parte dell’ordinanza con cui venivano vietate le attività da estetista svolte all’interno del centro.

E’ proprio per far valere le proprie ragioni in merito a questo punto che Body care, difesa dall’avvocato Davide Calvi, ha presentato il 9 maggio un [...]