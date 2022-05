RIVAROLO. L’Unpli Piemonte, Unione delle Pro loco del Piemonte, in collaborazione con la Città di Rivarolo

Canavese, in occasione del Giro d’Italia, organizza il grande evento “MORDI IL GIRO!”, che avrà luogo

nelle giornate di Sabato 21 e Domenica 22 Maggio 2022, in Piazza Chioratti a Rivarolo Canavese.

Nella storica Piazza, oltre alla Pro loco di Rivarolo, saranno ospiti alcune delle Pro loco delle Città italiane di

Tappa e i Comitati regionali Unpli di Marche, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Presso gli stand delle Pro loco sarà possibile assaggiare prodotti tipici delle tradizioni regionali, degustando

il tortello lombardo, [...]