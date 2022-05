RIVAROLO. Nel 1993 a Rivarolo nasce l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese dopo 4 anni di corsi

musicali gestiti dall’istituto Eporediese suo omologo che ne aveva gettato le basi dopo una

ventennale esperienza sul territorio.

In quegli anni era di uso comune festeggiare il momento dei saggi di fine corso con uno scambio

musicale fra i ragazzi che in quel momento si stavano preparando per gli esami conservatoriali.

Quella buona consuetudine è andata poi scomparendo viste le diverse strade che gli Istituti hanno

intrapreso negli anni come succede in tutte le buone famiglie allorché i figli diventano a loro volta

grandi.

E’ stato un immenso piacere aver ricevuto l’invito quest’anno da parte del liceo Musicale di Ivrea

di partecipare a ben due degli appuntamenti dei saggi. Il primo è avvenuto venerdì 20 maggio

quando si sono esibiti presso l’auditorium Mozart i ragazzi del gruppo di flauti della professoressa

Bruna Querio: Irene Bianco, Federica Castiello, Federico Chiapusso, Luisa Monteu Fassiot e Sem

Panero.

Il secondo appuntamento si è invece svolto lunedì 23 maggio con l’esibizione del duo

formato al flauto sempre da Federica Castiello accompagnata al pianoforte da Alessia Petrocca

della classe della direttrice Sonia Magliano.

Entrambe le insegnanti si sono formate tra le mura del liceo Eporediese ed hanno percorso i primi

passi della propria carriera sempre partendo dallo stesso Istituto. Dal 2000, poi, la pianista Sonia

Magliano ha iniziato ad occuparsi della direzione artistica e didattica dell’associazione Rivarolese

ed è stato molto emozionante rivedere gli stessi luoghi con l’onore di poter presentare a quelli che

oggi sono i suoi giovani allievi il proprio direttore di allora, il Maestro Gianni Monte, al quale si

deve gran parte del merito di aver creato una struttura musicale così longeva sempre al vertice

della qualità.

E’ stato un piacevolissimo tuffo nel passato che vuol essere un augurio di buona fortuna ai giovani

musicisti scelti in rappresentanza dell’associazione Rivarolese così come lo è stato a suo tempo per

i giovani di allora che ancora oggi lavorano con la Musica e continuano ad insegnare nelle due

realtà musicali Canavesane.

