A Rivarolo ci sono delle opere pubbliche in programma. Meglio: più che in programma, le opere sono nei desideri dell’Amministrazione guidata da Alberto Rostagno. Spiega Lara Schialvino, assessorre ai lavori pubblici, che “stiamo predisponendo i bandi per recuperare i fondi del Pnrr, che hanno scadenze ab- bastanza stringenti. Abbiamo partecipato a due bandi, ma ce ne sono diversi e finiranno a fine marzo o inizio aprile. Col primo vorremmo finanziare la demolizione e il rifacimento del blocco centrale della scuola media. Scadeva l’8 febbraio. Era un bando appositamente pensato [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.