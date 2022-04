RIVAROLO. Gli ambulanti che fanno il mercato a Rivarolo sono furiosi. Questo perché la Giunta Rostagno, con una delibera, ha confermato che il mercato cittadino continuerà a svolgersi dove si svolge dall’inizio dell’emergenza sanitaria: in corso Meaglia. Questo, almeno, finché non verranno risolti alcuni problemi che hanno a che fare con la sicurezza delle aree mercatali.

Il problema è che questo corso è nettamente meno centrale rispetto a via Ivrea, il luogo in cui prima i lavoratori del mercato si ritrovavano per vendere i loro prodotti. L’Amministrazione lo aveva spostato via da lì all’inizio della pandemia.