RIVAROLO. Ai bordi delle strade di campagna cresce l’erba alta. La gente passeggia o fa una biciclettata in mezzo a fusti spontanei di erbaccia che non solo solo brutti da vedere, ma occludono anche la visibilità. Se ne è accorta Marina Vittone, consigliere di minoranza di Rivarolo Sostenibile.

“Mi piacerebbe che l’amministrazione agisse repentinamente sul problema dello sfalcio del verde pubblico – dice la consigliera – perché proprio in questi giorni, con l’arrivo della bella stagione, tante persone si trovano a passare in bicicletta soprattutto per le strade delle frazioni, e tutti notano che gli [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.