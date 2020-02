RIVAROLO. Fava ad Avetta: “Chieda le strategie di Gtt ai suoi alleati di governo”

«Invece di fare interpellanze alla Giunta regionale, il consigliere Avetta potrebbe andare a chiedere ai suoi alleati di governo dei Cinquestelle quali siano le strategie della Gtt, visto che si tratta di una società interamente controllata dal Comune di Torino». Così il consigliere regionale della Lega Mauro Fava, sul tema della paventata dismissione dell’area officine di Rivarolo Canavese.

«Comprendo la preoccupazione dei lavoratori e posso assicurare che sia io che l’assessore ai Trasporti Gabusi stiamo seguendo con attenzione l’evolvere della vicenda – continua Fava – Bisogna però essere chiari sul fatto che la situazione attuale è frutto della pasticciata gestione della gara d’appalto del servizio ferroviario metropolitano, che ha visto alla fine Gtt rimanere esclusa e perdere la gestione delle sue linee “storiche” Pont-Rivarolo-Chieri e Torino-Ceres. Uno smacco per il quale possono solo congratularsi Pd e Cinquestelle. Ovviamente, adesso stiamo assistendo ad un progressivo disimpegno da parte di Gtt, che già versa in condizioni economiche difficili, anche perchè la perdita delle linee ferroviarie ha rimesso in discussione il piano industriale dell’azienda dopo che faticosamente era stato raggiunto il pareggio di bilancio nell’esercizio 2018. Bilancio, ricordiamolo, che sotto la gestione del Pd, secondo la Corte dei Conti, ha raggiunto la stratosferica cifra di 300 milioni di euro di disavanzo nel 2015».

Per quanto riguarda però la linea Torino-Rivarolo, nel prossimo futuro, comunque, c’è il passaggio di consegne a Trenitalia e Rfi.

«Purtroppo ci vorranno ancora mesi perché Trenitalia subentri nella gestione delle due linee ferroviarie, anche se auspichiamo possa avvenire nel più breve tempo possibile – continua – Monitoreremo la situazione, per scongiurare eventuali tagli di personale da parte di Gtt e per far sì che il personale del ramo ferroviario possa essere riassorbito da Trenitalia/Rfi. Per quanto riguarda invece le officine di Rivarolo, chiederò un incontro urgente ai dirigenti dell’azienda torinese per conoscere quali siano le loro reali intenzioni sull’area»

