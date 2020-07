RIVAROLO. Ecstasy, crack e coca a casa di un 27enne (VIDEO)

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione di droga ai fini di spaccio, L.N., di anni 27, residente a Rivarolo, con pregiudizi di polizia.

In particolare, i militari dell’Arma, dopo aver sottoposto a controllo stradale il giovane, nel comune di Rivarolo Canavese, lo trovavano in possesso di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente tipo “crack”, occultata indosso e suddivisa in tre involucri, procedendo ad operare una perquisizione domiciliare del suo appartamento in Rivarolo, dove rinvenivano e sequestravano altri 15 grammi di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, suddivisa in diversi involucri, 21 grammi di “ecstasy”, anch’essa già confezionata all’interno di sacchetti di cellophane e pronta per lo smercio, unitamente ad alcuni bilancini di precisione e circa 2000 € di denaro, ritenuto provento illecito dell’attività di spaccio

Su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea l’uomo veniva tratto in arresto ed associato presso il carcere di Ivrea, in attesa dell’udienza di convalida.

