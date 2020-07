RIVAROLO. Da gennaio la Canavesana a Trenitalia, Avetta: “Ma chiuderanno le officine Gtt”

Questa mattina si è tenuta l’audizione di Trenitalia e Gtt convocata dalla commissione trasporti della Regione Piemonte sul futuro delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres.

Il passaggio della prima linea da Gtt a Trenitalia avverrà a gennaio 2021. Per la Torino-Ceres, invece, non ci sono previsioni definite. “Siamo ancora in alto mare – commenta il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta – sulla Torino-Ceres manca la certificazione di sicurezza e nessuno ha potuto dare certezza sui tempi, il che è sconcertante per un’infrastruttura sulla quale la conferenza Stato-Regioni, un anno fa, ha impegnato 47 milioni e che deve collegare Torino con il suo aeroporto”.

Nel corso dell’audizione è stato affrontato anche il tema delle officine Gtt di Rivarolo che Trenitalia non intende utilizzare. Resta il nodo del personale, composto da una quarantina di persone, ora in carico a Gtt.

Il presidente della commissione trasporti della Regione Piemonte, il consigliere della Lega Mauro Fava, assicura che “nessun dipendente Gtt del ramo ferroviario perderà il posto di lavoro ma verrà assorbito da Trenitalia o destinato ad altre mansioni”. Il passaggio a Trenitalia della Sfm1 Canavesana porterà in dote l’uso di nuovi convogli sulla linea Rivarolo-Torino-Chieri e l’elettrificazione della tratta Rivarolo-Pont. Chiuderanno, invece, le officine riparazioni di Rivarolo: “Si dovrà discutere su una nuova destinazione d’uso dell’edificio – conferma Fava – perché la manutenzione dei convogli verrà tutta concentrata negli impianti di Trenitalia”.

Sui quaranta addetti, però, il consigliere regionale ha ribadito che nessuno perderà il posto. “La realtà è che l’incertezza regna sovrana anche su questo punto – ribadisce Avetta -. Con il rischio che i dipendenti non solo siano trasferiti a Torino ma che molti rimangano in carico a GTT. Per questo sarebbe un grave errore se la Giunta regionale, dopo tutti gli annunci, non si facesse carico di garantire e tutelare gli impianti di Rivarolo, su cui sono state investite tante risorse pubbliche, e quei lavoratori che sono un patrimonio di competenze e conoscenze nella manutenzione dei treni. Mi attendo dai colleghi consiglieri regionali canavesani una netta presa di posizione a tutela del nostro territorio”.

