RIVAROLO. Coronavirus: tre positivi all’Anffas, oggi tamponi a tutti

Due ospiti e un collaboratore della Rsa-Anffas di Rivarolo Canavese sono positivi al coronavirus.

A darne notizia il sindaco Alberto Rostagno.

Il collaboratore, addetto in cucina, è risultato positivo ma asintomatico ed è stato collocato in quarantena. I due ospiti positivi, invece, in discrete condizioni di salute, sono stati ricoverati in ospedale.

Oggi verranno eseguiti i tamponi a tutto il personale di servizio della struttura e nei prossimi giorni lo stesso test sarà effettuato anche agli ospiti. “La situazione è sotto controllo e non c’è motivo di allarme”, assicura il primo cittadino.

