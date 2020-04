Rivarolo. Coronavirus: dal Ciac 15 kit di valvole per le maschere da sub.

I docenti tecnologici delle Officine 4.0 CIAC hanno realizzato con le stampanti 3D i primi 15 kit di valvole per trasformare le maschere da sub in respiratori destinati ai pazienti Covid-19.

Anche CIAC prende parte alla trasformazione di maschere da snorkeling in respiratori polmonari per dare il suo contributo e far fronte comune nel rispondere all’emergenza generata dalla diffusione del coronavirus.

La Protezione Civile di Cuorgnè, d’accordo con il suo Sindaco Giuseppe Pezzetto, ha ritirato questa mattina i primi 15 kit di valvole realizzate dai docenti CIAC presso il loro domicilio con le stampanti 3D dell’agenzia formativa. I kit saranno consegnati alle strutture sanitarie locali e in particolare all’Ospedale di Cuorgnè.

Le mascherine di emergenza sono state brevettate dalla società bresciana Isinnova e insieme al FabLab, il laboratorio di fabbricazione digitale e a Massimo Temporelli, con cui CIAC collabora da diversi anni,ha lanciato un appello a tutti i Fablab in Italia per la realizzazione delle valvole, condividendo sul suo sito i file con i disegni CAD e i parametri di stampa.

“I docenti CIAC hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, nonostante le oggettive difficoltà organizzative che li ha visti impegnati a spostare le attrezzature a casa e a garantire al contempo la didattica a distanza – spiegano dal CIAC -. Dopo questa prima produzione, nelle successive evoluzioni, verranno coinvolti anche gli allievi CIAC dei corsi di meccanica industriale. Un ringraziamento ai docenti CIAC Sergio Piano, Roberto Trabucco, Ivan Scandariato e Livio Gagliardi per il loro prezioso contributo. Gagliardi, da poco andato in pensione, continua a collaborare con l’agenzia formativa”.