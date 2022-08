Sono in corso le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che questa mattina, poco prima delle 7, è divampato in un cascinale della frazione Argentera a Rivarolo Canavese. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco perché l’incendio ha interessato alcune centinaia di rotoballe accatastate in un fienile. Le operazioni andranno probabilmente avanti per tutta la giornata. Le fiamme hanno provocato un’alta colonna di fumo visibile a parecchi chilometri di distanza.

Appello alla solidarietà tra agricoltori da Coldiretti Torino: “Doniamo fieno e paglia alla famiglia colpita da un disastro che potrebbe capitare a tutti noi”

Un appello alla solidarietà tra agricoltori parte da Coldiretti Torino dopo l’incendio che ha distrutto un intero capannone adibito a fienile e pagliaio dell’Azienda agricola dell’allevatore Vittorino Merlo, in frazione Argentera a Rivarolo Canavese.

Tutti salvi i 150 capi di bovine frisone da latte, ma un disastro di queste proporzioni mette in ginocchio qualsiasi allevamento già provato dalla penuria di alimenti e lettiere per gli animali. Da mesi, infatti, non solo fieno, mais e paglia hanno raggiunto prezzi impossibili, ma è sempre più difficile reperirli sul mercato per via della siccità che ha abbattuto le produzioni di campi e prati. Per questo stesso motivo le aziende agricole si ritrovano con scorte ridotte, come se si trovassero a un anno dagli sfalci invece che nel pieno dell’annata agricola, con una drammatica incertezza sugli approvvigionamenti dei prossimi mesi.

«In un’annata come questa – sottolinea il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici, anche lui allevatore – Un incendio che distrugge le scorte può mettere fuori gioco un’azienda. Per questo confidiamo nella solidarietà tra agricoltori e invitiamo a donare un po’ delle proprie scorte di fieno e paglia per permettere al nostro collega sfortunato di superare un’emergenza che potrebbe capitare a tutti noi».

In queste ore, Coldiretti Torino si sta attivando con le proprie sezioni locali per la logistica e lo stoccaggio del fieno e della paglia che potrebbero essere donate dagli allevatori all’azienda di Vittorino Merlo.

Chi volesse contribuire può contattare l’ufficio Coldiretti di Zona a Rivarolo 0124 428171 – 0124 425332 oppure il segretario di Zona Massimo Ceresole 3394832017.

