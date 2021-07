Ascolta l'Audio Dell'Articolo

RIVAROLO CANAVESE. Il piccolo Gioele è nato con una patologia che non gli permette di camminare, di muoversi normalmente, di parlare. Ha 6 anni e una vita, nonostante le grandi difficoltà, felice. Grazie all’amore della sua famiglia e delle tante persone che gli vogliono bene, che lo seguono, che lo accompagnano nel suo percorso.

Ma c’è un ma. Ora che Gioele sta crescendo non sta più sul passeggino, bensì su una carrozzina. Una carrozzina molto pesante che complica tanto la vita a sua mamma quando deve andare a fare delle visite, ad incontrare i parenti, a fare la spesa.

La famiglia ha una sola vettura, una Fiat 500L (che utilizza anche il papà per andare a lavorare), e per poterlo caricare lo deve alzare dalla carrozzina, prendere in braccio e mettere sul seggiolino posteriore dell’auto. I muscoli di Gioele però si irrigidiscono ed è complicato riuscire a piegargli le gambe per sederlo, con il rischio di fargli male. La mamma deve poi chiudere la carrozzina e caricarla nel baule, con molta fatica visto il peso. Ed è ancora più complicato quando piove.

Con la crescita di Gioele, e il conseguente aumento di peso, la situazione si fa sempre più difficile per sua mamma. Per poter risolvere il problema è necessario acquistare una veicolo con pedana adibito al trasporto disabili, in modo che Gioele possa salire sul mezzo direttamente con la carrozzina. Il costo di un veicolo di questo tipo usato, ma in buone condizioni, è di circa 20mila euro. Un coste troppo alto per una famiglia normale, soprattutto in un periodo di difficoltà economica come questo.

E così i canavesani hanno deciso di lanciare un evento di raccolta fondi al Castello Malgrà. Sabato 31 luglio alle 21 i Piccoli Cantori della Valle Sacra si esibiranno in concerto nel cortile del Castello. L’iniziativa, denominata “Una canzone per Gioele”, è organizzata dall’Associazione Amici del Castello Malgrà in collaborazione con l’Associazione “Noi Ci siamo onlus”.

I Piccoli Cantori della Valle Sacra si sono resi disponibili per un concerto unico: dai bimbi per un bimbo. Ingresso libero, posti limitati, con prenotazioni al 333.1301516

Per chi volesse contribuire e aiutare Gioele è possibile fare un bonifico intestato a “Associazione Noi Ci siamo Onlus”, causale “Tutti per Gioele”, all’Iban IT41Q0200830450000105886961.

Il sogno è solo uno: avere una vita più semplice.

Commenti