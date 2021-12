I carabinieri di Cuorgnè e Rivarolo hanno denunciato per rapina aggravata in concorso due trentenni residenti in Canavese: sono considerati gli autori del doppio colpo di mercoledì sera ai danni di un negozio di Rivarolo e di una pizzeria di Salassa.

I militari hanno recuperato nell’abitazione di uno dei due il coltello, con una lama di 26 centimetri, usato per minacciare i dipendenti delle attività commerciali colpite. Le rapine, di cui una, quella di Rivarolo, solo tentata, avevano fruttato ai malviventi appena 200 euro.

