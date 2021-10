RIVAROLO CANAVESE. Nei giorni scorsi gli alunni delle classi terze delle scuole elementari dell’Istituto comprensivo G. Gozzano di Rivarolo Canavese hanno vissuto un’esperienza di grande valore educativo.

Le maestre, con ancora vivo negli occhi e nel cuore, l’entusiasmo suscitato dalle prodezze degli atleti italiani olimpici e paralimpici a Tokyo, hanno pensato di coinvolgere i piccoli alunni in un’attività che potesse far capire loro quanto siano importanti i valori promossi dallo sport: l’impegno per raggiungere un obiettivo, il rispetto delle regole, lo spirito di squadra, la [...]



