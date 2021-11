RIVAROLO CANAVESE. Teknoservice ha disposto una nuova campagna di informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo le scuole canavesane, intitolandola “Anche tu puoi cambiare il mondo”. I temi affrontati con gli studenti saranno il riciclo e il problema dell’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

In ogni istituto due addette dell’azienda presenteranno un cartone animato che narra le disavventure di Lele, un bambino coraggioso che sfida le cattive abitudini degli adulti che lo circondano e si impegna per proteggere e difendere l’ambiente. Dopo aver assistito al filmato, gli alunni riceveranno un libretto contenente degli esercizi da svolgere per comprendere appieno gli [...]