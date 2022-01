RIVAROLO CANAVESE. Claudio Leone, commerciante rivarolese ed ex assessore della prima Giunta Rostagno, non è nuovo agli attacchi frontali nei confronti degli avversari politici e alle prese di posizione un po’ “particolari”. Questa volta l’obiettivo è “l’ideologia ambientalista”, rea, secondo l’attuale consigliere regionale, di aver scatenato l’epidemia di peste suina tra i cinghiali in Piemonte.

A cosa si riferisce Leone? Alle cattive politiche di contenimento della proliferazione dei cinghiali sul territorio piemontese attuate dalla Giunta Regionale di Sergio Chiamparino nel periodo 2014-2019. Queste sarebbero state orientate a una limitazione della caccia al [...]