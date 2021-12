Una donna dolce e premurosa. Tanti ricorderanno così Rosanna Scavino Riccardi, 90 anni, la madrina della Pro Loco di Rivarolo, dell’associazione che il suo amato marito Battistino Riccardi aveva guidato per molti anni. Rosanna si è spenta giovedì scorso a Villa Grazia di Lanzo.

Era ricoverata in ospedale a Ciriè, prima, per una brutta caduta in casa. Ma la 90enne non era nota solo a Rivarolo. A Trausella aveva una casa dove trascorreva l’estate e proprio qui aveva dato vita, nel corso di lunghi anni, alla sua famosa [...]



