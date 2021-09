Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Scuola media chiusa a Rivarolo Canavese dopo un atto vandalico nella notte che ne ha provocato l’allagamento. Intorno all’una è scattato l’allarme in via Le Maire. Intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l’ufficio tecnico comunale. Ignoti hanno scardinato uno scaldabagno del secondo piano provocando la fuoruscita continua di acqua dall’impianto. L’acqua è penetrata nelle controsoffittature e nell’impianto elettrico. Per precauzione il Comune ha chiuso il plesso per inagibilità momentanea. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

