Il pm Valentina Bossi e Alessandro Gallo della procura di Ivrea (Torino) hanno chiesto questa mattina una condanna a 1 anno e due mesi per ciascuno dei membri della giunta comunale di Rivarolo Canavese, a processo per la morte di Guido Zabena, l’operaio di 51 anni di Favria annegato nel sottopasso per Feletto la notte tra il 2 e 3 luglio 2018. La richiesta di condanna riguarda il sindaco, Alberto Rostagno, e gli assessori Francesco Diemoz e Lara Schialvino, oltre al capo ufficio tecnico Enrico Colombo e il comandante della polizia locale, Sergio Cavallo. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Zabena quella notte entrò nel sottopasso con la propria auto e rimase bloccato a causa dell’acqua alta. morendo quindi annegato a bordo della vettura.

