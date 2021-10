La rivarolese Tiziana Merlo, titolare con la sorella Cristina dell’omonima azienda agricola di frazione Argentera, si è aggiudicata il prestigioso premio di Coldiretti “Oscar Green 2021 – Giovani che sfidano il Covid” nella categoria “Campagna Amica”.

La premiazione è avvenuta ieri, mercoledì 20 ottobre, al Forte di Bard e ha visto riuniti i finalisti interregionali di Piemonte e Valle d’Aosta.

La motivazione che ha convinto la giuria è stata: “Per aver saputo valorizzare l’intera filiera di produzione con uno spirito imprenditoriale tutto femminile”.

«Ringrazio tutti per questa opportunità – ha commentato Tiziana Merlo, non nascondendo un filo di emozione, durate la cerimonia di premiazione – questo riconoscimento è una grande soddisfazione soprattutto in questo anno così complicato. Conciliare la pandemia con l’attività in azienda non è stato semplice; abbiamo riflettuto sul da farsi e dopo una piccola pausa di riflessione siamo ripartite con le idee chiare e maggiormente consapevoli».

L’azienda agricola Merlo

L’azienda agricola Merlo è nata negli anni Sessanta prima con il nonno e poi con il papà di Tiziana e Cristina, negli ultimi anni sono però le due ragazze ad aver preso in mano le redini dell’azienda di famiglia allevando bovini di razza piemontese per l’ingrasso. Circa 130 capi di cui 40 fattrici, oltre all’allevamento all’interno dell’azienda è stato aperto un punto vendita che è ormai diventato un punto di riferimento in zona per l’acquisto della carne di alta qualità e a km zero.

Un’azienda storica e profondamente legata al territorio, ma allo stesso tempo aperta alle novità che la tecnologia propone.

Ne è un esempio l’introduzione di un particolare collare per i bovini attraverso cui è possibile gestire e monitorare sia i calori che il benessere animale potendo così intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Inoltre, a ciò si deve aggiungere la scelta di Tiziana e Cristina Merlo nel gestire internamente all’azienda anche la coltivazione dei foraggi e dei cereali che servono ad alimentare gli animali, compiendo così una scelta sostenibile e dal valore aggiunto.

La vendita diretta della carne e dei prodotti realizzati con essa e della rete di Campagna Amica permette di completare la filiera produttiva.

Il premio

Il premio Oscar Green è nato quindici anni fa da un’idea di Coldiretti Giovani Impresa. Sei in tutto le categorie a confronto –Impresa Digitale, Sostenibilità e transizione ecologica, Fare rete, Noi per il sociale, Campagna Amica e Creatività – in cui sono emerse le idee che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione a dimostrazione del fatto che, nonostante il Covid, le imprese agricole non si sono mai fermate e hanno saputo concretizzare progettualità meritevoli. Nell’occasione, è stata allestita l’esposizione dei prodotti e delle idee dei finalisti

Commenti