RIVAROLO CANAVESE. Controlli nei locali pubblici, in Canavese, per la verifica del rispetto delle norme anti covid. In particolare, nella serata di domenica, i carabinieri hanno effettuato un controllo in un ristorante di Rivarolo riscontrando diverse inadempienze sui green pass.

Alcuni clienti del locale, infatti, erano seduti ai tavoli per la cena ma erano sprovvisti della certificazione verde. Per questo motivo sei di loro hanno ricevuto una multa di 400 euro. Stessa sanzione è stata elevata al [...]