RIVAROLO. Canavesana, Bonomo: “Bene la conferma degli 11 milioni”

Canavesana: parla Francesco Bonomo, deputata Pd. «Non possiamo che essere soddisfatti della conferma dello stanziamento di quasi 11 milioni di euro, inserito nel bilancio pluriennale per il 2020, 2021 e 2022 dalla nuova Giunta regionale per l’elettrificazione della linea ferroviaria Rivarolo-Pont: una decisione che conferma come questo intervento sia più che mai fondamentale per l’intero Canavese». Così la barbaniese commenta la decisione della Regione di proseguire l’iter già avviato nella precedente consigliata dal presidente Sergio Chiamparino e dall’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco grazie anche all’impegno del precedente Governo di centrosinistra e alle sollecitazione degli amministratori del territorio, ormai stufi dei continui disservizi della Canavesana. «Confidiamo ora che la tratta possa passare nel più breve tempo possibile a Trenitalia – prosegue Bonomo – in modo da poter stabilire, grazie ad una convenzione con Rfi, un cronoprogramma di tutti i lavori necessari per ammodernare la linea. Faremo la nostra parte in aula a Palazzo Lascaris affinché, nel giro di poco tempo, si possa finalmente arrivare al raggiungimento di un obiettivo che i canavesani attendono ormai da troppo tempo».

