RIVAROLO. Un motociclista di 13 anni residente a Busano è rimasto ferito, oggi pomeriggio, a seguito di un incidente autonomo avvenuto sulla pista di Rivarolo Canavese, in regione Gave.

Il ragazzino era in sella ad una motocicletta da cross quando, per cause in fase di accertamento, è stato sbalzato dal sellino ed è caduto in un fossato a lato della pista. Il 13enne ha riportato diverse ferite, oltre ad alcune fratture agli arti superiori. E’ stato trasportato al Cto con l’elicottero. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.

