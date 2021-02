RIVAROLO. Blackout a Vesignano, le macchine salvavita non funzionavano

Vi racconto una fiaba

senza princiPESSE né fate, giganti o nani,

una fiaba sguaiata di impertinenti e villani.

C’è magia e c’è un villaggio,

ma anche ira per il fu cablaggio.

Chiedo venia e faccio ammenda:

è vita vera, non leggenda!

Ve la racconto così: con la naturalezza di una fiaba. E se qualcuno avvertisse un certo smarrimento nell’apprendere che questa aspirante giornalista in realtà indossa i panni di una storyteller e che, anziché rivolger la penna alla vita altrui, oggi si appresta a svelar trucchi e inganni, debolezze e malanni della propria, non si allarmi e legga fino in fondo: «Se al Creatore sei giorni son voluti, a me ne basta uno per ridestare il mondo!».

Ma procediamo con ordine.

PROLOGO. Lunedi 8 febbraio.

Tutta la via in cui abito — in quel di Rivarolo — è rimasta senza corrente elettrica per più di tre ore (dalle 17.00 alle 20.30) a causa di un boscaiolo maldestro che di geometria euclidea non ne sapeva molto, tant’è che nel tagliare un albero dalle sontuose fronde non ha calcolato la distanza tra lo stesso e un traliccio dell’alta tensione. Anche coloro che sono convinti che la terra sia piatta capiranno in quattro e quattr’otto che il bel fusto (no, non parliamo del boscaiolo che tra l’altro si è dato alla macchia dopo il disastro) ha tranciato i cavi elettrici bloccando la fornitura di corrente in tutta la via.

IL PERSONAGGIO PRINCIPALE. La fragile pulzella.

Siccome il fattaccio è finito su tutte le testate giornalistiche del Canavese, non tanto per il gesto colposo quanto per la fragile e vulnerabile fanciulla che in quel frangente si è ritrovata vittima delle circostanze e ha dovuto chiamare in soccorso l’Arma. A codesta delicata e ormai nota pulzella — che peraltro in tutte le pagine dei giornali viene definita signora e qualcuno ha anche azzardato impunemente ad attribuirle tre anni in più con la stessa nonchalance di un bel ragazzo che al primo appuntamento s’infila un dito in bocca per liberare i molari da un residuo di tagliata al barolo — spetta l’onere di identificarsi.

Mi chiamo Tania Bocchino, ho 42 anni e dalla nascita sono affetta da una malattia neuromuscolare che si chiama Atrofia Muscolare Spinale. Una malattia piuttosto creativa che tra le varie complicanze prevede anche l’insufficienza respiratoria. Questa geniale patologia mi ha portata nel corso degli anni a perdere quasi completamente la forza dei muscoli respiratori, per questo motivo utilizzo ausili salvavita tra cui un respiratore polmonare (che utilizzo praticamente h24) e una macchina della tosse senza la quale non riuscirei a espettorare finendo con il provocarmi gravi danni che necessiterebbero di ospedalizzazione. In quei giorni, oltretutto, ero influenzata e pertanto dovevo usare diverse volte al giorno la macchina della tosse e un’altra machiavellica invenzione, ossia il Percussionaire o macchina per le percussioni intrapolmonari.

SITUAZIONE COMPLICANTE. Colloquio telefonico con il Servizio Elettrico Nazionale.

Or dunque, giacché queste diavolerie tecnologiche funzionano a corrente elettrica, tranne il respiratore polmonare che possiede anche una batteria interna, e non a benzina o GPL — naturalmente, fosse per Trump avremmo riaperto tutte le miniere di carbone e ora i respiratori polmonari funzionerebbero a carburante fossile — mi sono immediatamente mossa per cercare di capire quanto ci sarebbe voluto per risolvere il guasto. Ho quindi chiamato il Servizio Elettrico Nazionale al numero 803 500 (il numero dedicato alla segnalazione dei guasti) facendo loro presente che essendo iscritta al piano PESSE dal febbraio 2014 (il piano per evitare danni da blackout a persone che non possono essere disallacciate dalla corrente elettrica), avevo necessità che mi fornissero con urgenza un gruppo elettrogeno per poter collegare i miei diabolici marchingegni.

Il primo operatore mi risponde in tono svogliato (per usare un francesismo, «scazzato») assicurandomi — sotto mia insistenza — che avrebbe provveduto il prima possibile a segnalare il problema ai tecnici di zona. Tuttavia trascorrono 20 minuti e tutto tace. Allora mi accingo a richiamare. Questa volta risponde una donna che mi dice chiaramente che il piano PESSE vale solo per i lavori programmati e non per i guasti improvvisi e che perciò non è un mio diritto avere temporaneamente un gruppo elettrogeno. Io, che so essere provocatoria come un abito maculato indossato a Buckingham Palace di fronte alla regina Elisabetta, domando: «Mi sta forse dicendo che giacché resto in vita grazie a dei macchinari alimentati da corrente elettrica e ora a causa di un guasto questa manca, mi lasciate morire?». La gentile signora risponde con un’eloquenza da far rabbrividire Vittorio Sgarbi: «Mi auguro che prima di morire lei chiami il 118!» e riaggancia. Ma io non ho bisogno del 118 bensì di corrente elettrica!

Pochi, fidati amici sanno che io, oltre a sedere su una carrozzina in stile cyborg, posseggo anche un cervello «alla nitroglicerina», un ordigno esplosivo pronto a deflagrare ad ogni minimo sobbalzo. Il fuoco che divampa dagli alluci alle doppie punte dei capelli infiamma le carni e innesca l’ordigno nascosto sotto la corteccia e incagliato dentro il sistema limbico, neurone su neurone.

Perciò, se alcuni ancora pensano che io sia una persona mite, si ravvedano: io sono una bomba in mano a un bambino, un nucleo di uranio pronto alla fissione, una centrifuga piena di esplosivo. Sono l’onda d’urto che sventra le case e brucia tutto ciò che incontra sul suo cammino, uno tsunami che rade al suolo chilometri di terraferma, «un’automobile da corsa ruggente che sembra correre sulla mitraglia» — per citare Marinetti.

Colta dalla rabbia — che riesce sempre ad avere la meglio sulla paura — mi accingo a chiamare i carabinieri i quali mandano immediatamente una pattuglia a casa mia.

SVILUPPO. L’arrivo dei due cavalieri.

Tutta la strada è al buio, anche all’interno della casa è buio pesto, quindi cerchiamo di capirci al meglio e di vederci (soprattutto) utilizzando delle torce. Fortuna vuole che i due prodi servitori dell’Arma siano giovani e valorosi (finalmente una gioia) e in men che non si dica, compreso in pochi minuti il problema, iniziano a effettuare una lunga serie di telefonate sia al Servizio Elettrico Nazionale sia ai Vigili del Fuoco. Nel giro di venti minuti arrivano i Vigili del Fuoco con il gruppo elettrogeno ridando luce all’intera abitazione e corrente al mio respiratore giunto ormai ai suoi ultimi minuti di autonomia. Dopo una mezz’ora circa arriva anche un tecnico del Servizio Elettrico il quale prodigandosi in mille scuse si trincera dietro un: «Però non sono stato io a rispondere alle sue telefonate…». Ed eccoci qua, lo scaricabarile di cui la lobby si avvale affinché a mettersi a novanta sia lui, il più umile e forse meno pagato dei tecnici, invece il CEO dell’azienda sfoggia le proprie chiappe immacolate mentre impone di istruire gli operatori del call center (con stipendio da stagisti) a maltrattare i clienti al fine di renderli meno esigenti. Si sa, un utente che viene trattato a pesci in faccia da un’azienda che per anni ha detenuto il monopolio dell’energia elettrica e che poi nel gennaio 2022 chiuderà i battenti, ci pensa due volte a querelarla. Ma come vi ho detto io sono dotata di un cervello «alla nitroglicerina»…

CHIUSURA. Tutto è bene ciò che finisce senza l’Enel.

Guardo il povero tecnico alto 2 metri ancora profuso in salamelecchi e provo tenerezza. Nonostante ciò non mi esimo dal fargli presente che se non ci fosse stato l’intervento dei carabinieri io sarei rimasta al buio tre ore senza poter utilizzare i miei ausili salvavita. Lui onestamente mi risponde che non ha la competenza necessaria (non ne avevo dubbi, povera creatura) per dirmi se io possa esigere qualche diritto in più rispetto alle persone che non utilizzano macchinari salvavita, sebbene io sia iscritta al servizio PESSE.

Nel frattempo, mentre in tutto il vicinato si ode un gran fermento tra Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, tecnici del Servizio Elettrico Nazionale (no, il 118 non c’era anche se qualche testata giornalistica ha scritto il contrario) la corrente elettrica è stata ripristinata. Io ho messo in carica il respiratore polmonare, ho finalmente iniziato il ciclo di fisioterapia respiratoria serale e ho congedato con profonda gratitudine il Corpo dei Carabinieri, i Vigili Del Fuoco e l’omone dell’Enel.

E non appena ho finito i miei esercizi, rischiarata da una lampada LED improvvisamente divenuta ai miei occhi fonte di illuminazione mentale, ho sollevato il telefono e composto il numero del mio legale, l’Avv. Lorenzo Lanzo per poter presentare formale denuncia. Non è più una questione personale, bensì sociale: quante altre persone si saranno trovate in una situazione simile alla mia, ma per un motivo o per l’altro non hanno sporto denuncia? È una questione di dignità della persona e della malattia. È una questione di servizi che devono funzionare efficacemente per poter mantenere quelle promesse che altrimenti sarebbero state fatte al vento. È una questione di civiltà.

Non ho mai voluto apparire come una vittima e non lo voglio nemmeno ora. Utilizzo delle macchine salvavita per poter vivere ma questo non significa che io non abbia la lucidità necessaria per saper prendere con leggerezza ciò che ne ha i requisiti e affrontare, invece, seriamente ciò che abbisogna di essere trattato con severità.

Nel frattempo, mi auguro che queste mie parole contribuiscano a far luce su quegli aspetti volutamente inchiavardati nell’ombra, poiché come affermato da Daniel J. Boorstin: «Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza».

Commenti