RIVAROLO. “Lo spostamento del mercato ha evidenziato tutti i suoi effetti negativi, e bisogna capire se sul mercato ambulante l’amministrazione vuole ancora puntare. I mercati canavesani hanno ripreso tutti dopo il covid, mentre quello di Rivarolo è in sofferenza”.

Era questo il nocciolo dell’interpellanza presentata dal gruppo Riparolium al consiglio comunale del 30 settembre. Si è ritornato, dunque, a parlare del mercato di Corso Meaglia.

Il mercato è stato spostato, per via della pandemia, dalla centralissima via Ivrea a Corso Meaglia, e ad oggi non è ancora tornato dov’era prima. Problemi di sicurezza: i Vigili del [...]