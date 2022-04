RIVAROLO. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale i consiglieri di minoranza del gruppo Riparolium hanno presentato una mozione per contestare le procedure con cui la Giunta rivarolese ha dichiarato il proprio disaccordo col Ddl “Allontanamento zero” in discussione in Regione.

La Giunta aveva infatti fatto richiesta alla Regione di ritirare o di sospendere il Ddl, ritenuto insufficiente ad affrontare le questioni legate all’allontanamento dei figli da famiglie con problemi che non le rendono più adatte ad esercitare il ruolo di tutori educativi.

Rostagno e i suoi hanno così steso una delibera per formalizzare la propria opposizione. [...]