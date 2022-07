RIVAROLO. “Esistono delle commissioni consiliari permanenti che non si sono mai insediate in due anni e mezzo di mandato”. Il virgolettato è di Marina Vittone, consigliere di opposizione di Rivarolo Sostenibile. “Viene convocata obbligatoriamente la commissione bilancio, così come qualche volta la commissione urbanistica su questioni molto importanti, ma le altre lavorano pochissimo o non si sono mai insediate”.

Eppure sarebbe uno strumento utilissimo, “su cui l’Amministrazione dovrebbe appoggiarsi, perché molti documenti potrebbero essere preparati prima, così come potrebbero arrivare ottime suggestioni anche dalle minoranze”.

Insomma, sarebbe un ottimo modo per instaurare un dialogo con la [...]