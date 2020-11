RIVAROLO. Al via le audizioni online per entrare nei FolkLocomotive

L’ultimo concerto della rassegna “VillaèArte” è stata l’occasione per presentare l’antologia di brani “FolKollection” che è il frutto di un lavoro di gruppo coordinato dal Maestro Massimo Enrico durante il periodo di lockdown della primavera. L’idea era nata proprio dall’esigenza di rimanere uniti anche se le condizioni non lo permettevano nella condivisione di una grande passione verso le musiche della tradizione che legano ciascuno alle proprie origini anche di Paesi lontani.

La data del concerto che si è svolto il 18 ottobre 2020 presso il parco della Villa nuova sede dei corsi dell’Associazione Liceo Musicale ha segnato, in qualche modo, la fine di una sofferta ricerca di una normalità per la quale si stava lavorando tutti molto alacremente : da lì a pochi giorni, infatti, ha avuto inizio la seconda ondata di emergenza la quale ha vincolato a nuove e dolorose restrizioni. Tuttavia il grande successo di critica ottenuto proprio da quell’ultimo concerto ha spinto l’associazione ad usufruire di quella vivace energia costruttiva promuovendo un’audizione per l’inserimento di nuovi elementi nel gruppo già consolidato dei “FolkLocomotive” i quali potranno fare lezioni di avvicinamento al genere musicale a partire dal 7 dicembre seguendo modalità online a carattere teorico in attesa di poter ricominciare in sicurezza le prove d’insieme in presenza.

Il gruppo tiene a precisare che non ci sono limiti di età ed è richiesta solo una competenza musicale per uno degli strumenti scelti fra chitarra, banjo, contrabbasso, flauto, clarinetto, tastiere, ghironda, armonica a bocca, fisarmonica, organetto, ukulele, percussioni, violino, arpa e voce.

Sottolineando che l’attività dell’Associazione Rivarolese sta proseguendo regolarmente anche con le diverse modalità in didattica a distanza, le audizioni si terranno rigorosamente online richiedendo l’invio a titolo gratuito di una registrazione video. La prima fase di audizioni scadrà entro le ore 17 del 30 novembre . Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio si potrà scrivere a segreteria@liceomusicalerivarolo.it a partire dal 23 novembre.

Si ricorda che la segreteria dell’Associazione rimane chiusa al pubblico nel più rigido rispetto delle norme covid ma che tutte le informazioni sul corso e sulle prossime fasi di audizione si possono richiedere telefonando tutti i giorni tranne il sabato dalle 16.00 alle 19.30 al numero 0124 25582. Si precisa inoltre che il regolamento si può trovare sul sito www.liceomusicalerivarolo.it e sulla pagina Facebook dedicata.

