RIVAROLO. Avranno luogo mercoledì alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo, i funerali del dottor Bruno Balestra, scomparso la settimana scorsa a 71 anni. I rivarolesi se lo ricordano come medico del presidio ospedaliero della Città, che fino al 2013 raccoglieva le esigenze sanitarie dei rivarolesi.

“Era una persona squisita, bravo non solo come medico ma anche umanamente, lo ricordo come gentile e disponibile con tutti” afferma il collega, nonché sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno. Balestra aveva raggiunto la pensione dopo una carriera in ambito sanitario divisa tra Rivarolo, in un primo momento, e poi a Cuorgnè.

Se ne è andato dopo una malattia. Rostagno ne ricorda anche la caratura di professionista e il valore aggiunto che aveva portato all’ospedale di Cuorgnè: “Era una fortuna di quell’ospedale: di giorno faceva reparto e di notte lavorava proprio in Pronto Soccorso”.

Si era trasferito in Canavese dalla provincia di Cuneo, dove era nato e cresciuto, e qui aveva operato e lasciato il segno. Gli altri colleghi interpellati concordano nel definirlo “bravissima persona come professionista e sul lato umano”. Bruno Balestra ha sempre lavorato come medico ospedaliero, ma prima di intraprendere questa attività si era dedicato alla medicina del lavoro.

Nella sua professione di sanitario in un luogo così complicato come l’ospedale, si è sempre comportato prima da uomo e poi da professionista; i pazienti lo cercavano e facevano riferimento a lui. A dimostrazione del fatto che la missione della “cura” propria dell’attività di un medico non ha a che fare solamente con la ricerca della salute e l’eliminazione della malattia, ma anche con la gratificazione e la capacità di usare le parole per confortare chi sta male.

I colleghi ne parlano come di una persona “impeccabile” da questo punto di vista. Balestra lavorò sotto la guida del professor Paolo Dessy, primario del presidio sanitario rivarolese.

Per chiuderne il ricordo, ecco le parole di un collega che ha lavorato con lui per molto tempo: “Potrei raccontare un aneddoto: molto sovente durante le visite in reparto, Bruno si sedeva in fondo al letto delle persone ricoverate e si metteva a chiacchierare con loro. Questo dimostra quanto del suo lato umano ci fosse nella sua attività di medico”.

