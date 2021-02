RIVAROLO. 2020 annus horribilis per la ristorazione

Fausto Marchio, 38 anni, residente a Front, è il titolare della Vinosteria Malgrà di Rivarolo Canavese in Via Palestro, 46. La pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova il settore della ristorazione, la chiusura dei luoghi di ristoro delle regioni in fascia arancione-rossa, disposto dal Dpcm [...]



