RIVARA. «Una delle ultime grandi gioie è stata vedere tanti bambini a teatro». Con queste parole il parroco di Rivara salutava Rina Bertot, scomparsa nel maggio scorso.

Rina Bertot, amata e stimata in paese per via delle tante attività culturali e sociali in cui era impegnata, è stata fondatrice e anima della Società Filodrammatica di Rivara 1854- 2003, con la quale in oltre 15 anni di attività ha trasformato il piccolo teatro comunale in un gioiello conosciuto ben oltre i confini del Canavese.

Per ricordarla la Società Filodrammatica organizza, domenica 12 dicembre dalle ore 16, un pomeriggio di spettacolo il cui ricavato andrà interamente all’Asilo di Rivara. «Chi ha conosciuto Rina sa che era una persona pratica e attiva, sarebbe stata la prima a chiederci di non piangerci addosso» spiegano dal direttivo dell’Associazione. «Per questo pensiamo che il modo migliore di onorarla sia portare avanti ciò che ha costruito, ritrovandoci con il pubblico e offrendogli ciò che più amiamo: il teatro. Se poi riusciamo a fare anche del bene, dando un piccolo contributo ai bambini che a Rina davano tanta gioia, sappiamo che stiamo facendo del nostro meglio».

Il pomeriggio vedrà un succedersi di molti artisti che hanno calcato le scene rivaresi negli ultimi anni, accolti dall’instancabile entusiasmo di Rina: i Masaniello, Giancarlo Moia, I Volti Anonimi, Renata Roscio de “Le Irriconoscibili”, il Liceo Musicale di Rivarolo, il Gruppo teatrale Lo Zodiaco, e altri ancora. La Compagnia NuoveForme, per l’occasione, donerà uno dei costumi dello spettacolo Piccole Gonne con cui Alessandro Fullin si è esibito in centinaia di repliche in tutta Italia: il costume rimarrà esposto e verrà messo all’asta a scopo benefico. A condurre il pomeriggio un altro artista ben noto al pubblico di Rivara: Franco Basolo.

Insomma, una sorta di “the best of” di quanto visto nelle ultime stagioni teatrali rivaresi, dal titolo eloquente: Del nostro meglio.

L’iniziativa si svolgerà presso le ex serre di Villa Ogliani, visto che i locali del Teatro di Rivara sono ancora chiusi per restauri. Per partecipare è necessario il Green Pass e la prenotazione al numero 371.1420624 o alla mail teatrodirivara@gmail.com .

L’ingresso è a offerta libera, ma trattandosi di una raccolta fondi a scopo benefico ci si affida alla generosità del pubblico.

Chi desiderasse contribuire alla raccolta fondi, anche senza partecipare alla giornata, può effettuare un bonifico sul conto alla Scuola dell’Infanzia Musso Tealdi di Rivara, Iban: IT 28 D0 5034 30 86 000 000 0014 272, indicando nella causale “In ricordo di Rina Bertot”.

Commenti