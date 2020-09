RIVARA. Uccide il figlio e si toglie la vita: la psicologa Milanesio dà una lettura dei fatti

La dottoressa Deborah Milanesio, psicoterapeuta di Chivasso, dà una lettura dei fatti di Rivara.

“Questo genere di storie, sono tutte complesse. Chi arriva a compiere un simile atto è certo che non riesce più a vedere il proprio futuro. Arriva a pensare che non ci sia una soluzione al problema. Sicuramente c’è, di base, un fatto depressivo importante. A volte c’è semplicemente scarsa capacità di affrontare i fatti della vita. Possiamo parlare anche di disturbo post traumatico da stress. Un contesto in cui sembra che niente potrà mai più tornare a posto”.

Tutto questo, dottoressa, vale solo in caso di suicidio?

“No, può applicarsi anche a questi casi estremi di omicidio – suicidio. In caso dell’omicidio della persona amata è un voler scaricare la colpa sull’altra persona: io ti punisco e poi mi uccido perché non ce la faccio più”.

E in casi come questi in cui si arriva ad uccidere un figlio?

“In questi casi subentrano meccanismi che ci inducono a pensare che la vita sia così insopportabile, così brutta, che uccidere sia quasi un atto d’amore. Capita spesso alle madri che uccidono i figli. Nel caso specifico, però, può esserci anche la volontà di punire l’altro genitore, accusandolo di insensibilità. Poi ci si toglie la vita per l’impossibilità di sopravvivere ad una cosa del genere”.

E dei post scritti sul social prima di compiere il folle gesto, cosa ne pensa?

“Il vero suicida, ha la freddezza di fare queste cose, di lasciare messaggi. Ha la volontà di comunicare la cosa. Forse è un’estrema richiesta d’aiuto. Ma ha la certezza che sia l’unica scelta possibile. E in questa certezza trova la forza di proseguire nel suo intento”.

Poi aggiunge: “Di sicuro parliamo di una personalità non comune. Denota una debolezza nell’affrontare i fatti della vita come una separazione, la malattia. L’incapacità di risolvere i propri problemi. La morte viene vista come unica soluzione. Da una parte c’è una grande sofferenza, dall’altra l’incapacità di farsi aiutare”. “Infine – aggiunge la dottoressa Milanesio – c’è anche l’idea che i nostri figli siano un prolungamento del sé: mio figlio è parte di me, lo porto via con me. Io soffro, soffre anche lui. Non può vivere nemmeno un minuto lontano da me. Si arriva quindi a decidere che sia meglio mettere fine a tutto ciò. E nel pensiero di chi arriva a tanto c’è l’idea che: nessuno ci separerà più”.

Il riferimento è alla Tragedia Greca: come Medea aveva ucciso i figli per impedire a Giasone di avere una discendenza, in questo caso l’uomo ha deciso di porre fine oltre che alla propria vita anche a quella del figlio, la cosa più preziosa per lui, ma anche per la moglie che ora ne rimane priva.

