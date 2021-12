Un 2021 in positivo per la città di Rivara che, grazie alle iniziative intraprese dall’amministrazione comunale, ha trovato il modo di valorizzare il proprio territorio.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Roberto Andriollo, il primo cittadino di Rivara, assente fisicamente per motivi di salute, ma sempre presente e a disposizione dei suoi concittadini telefonicamente e online. “Amo moltissimo la mia città” esordisce il sindaco “e farò di tutto per continuare a valorizzare il territorio – rassicura – farlo conoscere sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Abbiamo in mente molte iniziative”.

Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.