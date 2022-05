RIVARA. Roberto Gasparro presenterà nelle sale il suo ultimo film, intitolato “Stessi battiti”, a partire dall’8 giugno. Sul nostro territorio le proiezioni saranno quattro: venerdì 10 e sabato 11 giugno a Rivara, domenica 12 e lunedì 13 a Ozegna.

I due Comuni non sono stati scelti a caso: nel fim di Gasparro, infatti, hanno prestato i loro paesaggi agli attori e al regista. Oltre ad aver creduto nel progetto patrocinandolo. Abbiamo voluto fare due chiacchiere col regista per capire meglio come è nata l’idea e di cosa parlerà il suo lavoro cinematografico.

Gasparro non è di [...]